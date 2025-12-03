في بغداد.. اعتقال تيكتوكر بتهمة المحتوى الهابط

أفاد مصدر أمني، مساء الأربعاء، باعتقال التيكتوكر "جوان" بتهمة المحتوى الهابط.​

وقال المصدر في حديث لـ ، "بعد إجراءات في ، وبعد استحصال الموافقات القضائية، تم القبض على المدعوة (زهراء علي) الملقبة جوان".

وأضاف المصدر أن "الاعتقال جاء بعد قيامها بنشر محتوى هابط ومخالف للآداب العامة على مواقع التواصل الإجتماعي".