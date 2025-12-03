بالصور.. رصد أزمة تخص البنزين المحسن في البصرة

تنشر ، صورا ترصد أزمة تخص البنزين المحسن في .

وتشهد أزمة متصاعدة في مادة البنزين المحسّن، دخلت يومها السابع عشر مع استمرار توقّف تجهيز نحو عشرات المحطات الأهلية بشكل كامل، واقتصار توفير هذا النوع من الوقود المحسن على خمس محطات حكومية فقط في عموم المحافظة، وفقاً لمصادر عاملة في قطاع المحطات.

الى ذلك، قال أصحاب محطات أهلية في أحاديث لـ ، فضّلوا عدم الكشف عن أسمائهم، إن "إيقاف الاستيراد والاعتماد على تجهيزات مصفى وحده هو السبب الرئيس في الأزمة، ما أدى إلى انخفاض حصة البصرة من البنزين المحسّن بشكل واضح".

وأوضح أصحاب المحطات أن "ربحية الصهريج الواحد لا تتجاوز 750 ألف دينار أو أكثر بقليل إضافة إلى أجور النقل من كربلاء إلى البصرة"، معتبرين أن "هذه الأرقام لا تجعل استلام الوقود مجدياً اقتصادياً".



وفي سياق متصل، أفاد مصدر مطلع لـ ، بأن "باخرة محمّلة بالبنزين المستورد في طريقها إلى البلاد بعد التراجع عن قرار إيقاف الاستيراد، في خطوة من شأنها تخفيف الضغط وتحسين التجهيز خلال الأيام المقبلة".