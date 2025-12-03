الصفحة الرئيسية
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-548984-639003955103636204.jpg
بالصور.. رصد أزمة تخص البنزين المحسن في البصرة
محليات
2025-12-03 | 16:52
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
0 شوهد
تنشر
السومرية نيوز
، صورا ترصد أزمة تخص البنزين المحسن في
محافظة البصرة
.
وتشهد
البصرة
أزمة متصاعدة في مادة البنزين المحسّن، دخلت يومها السابع عشر مع استمرار توقّف تجهيز نحو عشرات المحطات الأهلية بشكل كامل، واقتصار توفير هذا النوع من الوقود المحسن على خمس محطات حكومية فقط في عموم المحافظة، وفقاً لمصادر عاملة في قطاع المحطات.
الى ذلك، قال أصحاب محطات أهلية في أحاديث لـ
السومرية
، فضّلوا عدم الكشف عن أسمائهم، إن "إيقاف الاستيراد والاعتماد على تجهيزات مصفى
كربلاء
وحده هو السبب الرئيس في الأزمة، ما أدى إلى انخفاض حصة البصرة من البنزين المحسّن بشكل واضح".
وأوضح أصحاب المحطات أن "ربحية الصهريج الواحد لا تتجاوز 750 ألف دينار أو أكثر بقليل إضافة إلى أجور النقل من كربلاء إلى البصرة"، معتبرين أن "هذه الأرقام لا تجعل استلام الوقود مجدياً اقتصادياً".
وفي سياق متصل، أفاد مصدر مطلع لـ
السورية نيوز
، بأن "باخرة محمّلة بالبنزين المستورد في طريقها إلى البلاد بعد التراجع عن قرار إيقاف الاستيراد، في خطوة من شأنها تخفيف الضغط وتحسين التجهيز خلال الأيام المقبلة".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
رحلة البنزين إلى الكهرباء في العراق: هل الشحن الكهربائي حلم بعيد أم بداية قريبة؟
02:00 | 2025-11-21
توجيه حكومي بإيقاف استيراد مواد البنزين والگاز والنفط الأبيض (وثيقة)
04:11 | 2025-11-04
أربيل تباشر بتحسين البنزين
01:55 | 2025-09-09
عمار محسن يلتحق بأسود الرافدين بعد إصابة علي الحمادي
11:55 | 2025-11-14
البصرة
البنزين المحسن
السومرية نيوز
محافظة البصرة
السورية نيوز
سومرية نيوز
السومرية
كربلاء
الأهلي
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
موجة الامطار تبدأ والحرارة تقترب من درجة الانجماد
محليات
49.23%
01:08 | 2025-12-02
موجة الامطار تبدأ والحرارة تقترب من درجة الانجماد
01:08 | 2025-12-02
العطل الرسمية خلال كانون الأول.. هل سيكون الأربعاء المقبل عطلة لكل العراقيين؟
محليات
19.99%
04:29 | 2025-12-02
العطل الرسمية خلال كانون الأول.. هل سيكون الأربعاء المقبل عطلة لكل العراقيين؟
04:29 | 2025-12-02
مناطق عراقية ستشم "رائحة الامطار" اليوم.. لكن: الغرق الفعلي قادم بعد 72 ساعة
أخبار الطقس
18.92%
00:58 | 2025-12-03
مناطق عراقية ستشم "رائحة الامطار" اليوم.. لكن: الغرق الفعلي قادم بعد 72 ساعة
00:58 | 2025-12-03
بعد الطفرة الصباحية.. تراجع أسعار الدولار في العراق
اقتصاد
11.86%
08:34 | 2025-12-02
بعد الطفرة الصباحية.. تراجع أسعار الدولار في العراق
08:34 | 2025-12-02
أحدث الحلقات
مايك السومرية
ناريمان الصالحي، فنانة عراقية - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٥ | season 1
15:00 | 2025-12-03
مايك السومرية
ناريمان الصالحي، فنانة عراقية - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٥ | season 1
15:00 | 2025-12-03
من الأخير
نوبل تبدّد سلام الإطار - من الأخير م٢ - حلقة ٩٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-03
من الأخير
نوبل تبدّد سلام الإطار - من الأخير م٢ - حلقة ٩٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-03
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 03-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-03
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 03-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-03
Live Talk
تأثير رياضة السكيت على المجتمعات الشبابية - Live Talk - الحلقة ١٧٣ | 2025
10:30 | 2025-12-03
Live Talk
تأثير رياضة السكيت على المجتمعات الشبابية - Live Talk - الحلقة ١٧٣ | 2025
10:30 | 2025-12-03
ناس وناس
بغداد ساحة الرصافي - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٠ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-03
ناس وناس
بغداد ساحة الرصافي - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٠ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-03
52 دقيقة
الغرامات المرورية... بين تطبيق قانون السير والانفلات من العقاب - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٩ | الموسم 7
15:00 | 2025-12-02
52 دقيقة
الغرامات المرورية... بين تطبيق قانون السير والانفلات من العقاب - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٩ | الموسم 7
15:00 | 2025-12-02
استديو Noon
تحدي العشر ثواني 1-12-2025 | 2025
07:00 | 2025-12-01
استديو Noon
تحدي العشر ثواني 1-12-2025 | 2025
07:00 | 2025-12-01
صباحكم أحلى مع سلمى
اعتماد الأبناء والاستقلال بحياتهم 1-12-2025 | 2025
02:30 | 2025-12-01
صباحكم أحلى مع سلمى
اعتماد الأبناء والاستقلال بحياتهم 1-12-2025 | 2025
02:30 | 2025-12-01
طل الصباح
أبراج - يمين يسار 1-12-2025 | 2025
00:30 | 2025-12-01
طل الصباح
أبراج - يمين يسار 1-12-2025 | 2025
00:30 | 2025-12-01
مايك السومرية
ناريمان الصالحي، فنانة عراقية - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٥ | season 1
15:00 | 2025-12-03
مايك السومرية
ناريمان الصالحي، فنانة عراقية - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٥ | season 1
15:00 | 2025-12-03
من الأخير
نوبل تبدّد سلام الإطار - من الأخير م٢ - حلقة ٩٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-03
من الأخير
نوبل تبدّد سلام الإطار - من الأخير م٢ - حلقة ٩٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-03
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 03-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-03
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 03-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-03
Live Talk
تأثير رياضة السكيت على المجتمعات الشبابية - Live Talk - الحلقة ١٧٣ | 2025
10:30 | 2025-12-03
Live Talk
تأثير رياضة السكيت على المجتمعات الشبابية - Live Talk - الحلقة ١٧٣ | 2025
10:30 | 2025-12-03
ناس وناس
بغداد ساحة الرصافي - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٠ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-03
ناس وناس
بغداد ساحة الرصافي - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٠ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-03
52 دقيقة
الغرامات المرورية... بين تطبيق قانون السير والانفلات من العقاب - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٩ | الموسم 7
15:00 | 2025-12-02
52 دقيقة
الغرامات المرورية... بين تطبيق قانون السير والانفلات من العقاب - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٩ | الموسم 7
15:00 | 2025-12-02
لقطات
ثلاثة شروط وضعتها أمريكا لتشكيل الحكومة | من الأخير
17:00 | 2025-12-01
لقطات
ثلاثة شروط وضعتها أمريكا لتشكيل الحكومة | من الأخير
17:00 | 2025-12-01
استديو Noon
تحدي العشر ثواني 1-12-2025 | 2025
07:00 | 2025-12-01
استديو Noon
تحدي العشر ثواني 1-12-2025 | 2025
07:00 | 2025-12-01
صباحكم أحلى مع سلمى
اعتماد الأبناء والاستقلال بحياتهم 1-12-2025 | 2025
02:30 | 2025-12-01
صباحكم أحلى مع سلمى
اعتماد الأبناء والاستقلال بحياتهم 1-12-2025 | 2025
02:30 | 2025-12-01
في بغداد.. اعتقال تيكتوكر بتهمة المحتوى الهابط
13:41 | 2025-12-03
20 بالمئة من العراقيين يسكنون الايجار.. العراق يحتاج لمليون و500 الف وحدة سكنية
12:28 | 2025-12-03
مدير المرور يوضح الية مضاعفة الغرامة: ملزمون وفقا للقانون
11:42 | 2025-12-03
ميسان.. احباط تهريب 19 كغم من المخدرات بواسطة "بالون"
11:34 | 2025-12-03
المرور تكشف عن الية جديدة تخص تحويل ملكية السيارات
10:50 | 2025-12-03
امن الملاعب العراقي يشارك في تنظيم مباراة العراق والبحرين
10:23 | 2025-12-03
