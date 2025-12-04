الأنواء الجوية تنوه: أمطار غزيرة يومي الأحد والإثنين المقبلين

وقالت الهيئة في بيان تابعته ، إن "يوم غد الجمعة سيكون الطقس غائماً جزئياً وأحياناً غائم على العموم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في وفي الأقسام الشرقية من المنطقة الوسطى، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية ومقاربة في ".وأضافت الهيئة، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الجمعة، كالتالي: 17، دهوك ونينوى 19، 20، وصلاح الدين والأنبار 21، والنجف الأشرف 22، 23، وبابل و واسط 24، والمثنى 25، وذي قار 26، 27".وتابعت الهيئة، أن "يوم السبت سيكون الطقس غائماً جزئياً في المنطقة الوسطى وغائماً في المنطقتين الشمالية والجنوبية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية ومقاربة في المنطقة الجنوبية".وأشارت الهيئة الى أن "الأحد القادم سيكون الطقس غائماً على العموم مع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة في المنطقة الوسطى وغزيرة في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية وترتفع قليلاً في المنطقة الجنوبية، الرؤية الأفقية (6-8) كم وفي المطر (2-4) كم".ولفتت الهيئة الى أن "طقس يوم الإثنين القادم سيكون غائماً جزئياً وأحياناً غائم على العموم مع تساقط أمطار متوسطة الشدة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وغزيرة في المنطقة الشمالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة (20-30) كم/س، تنشط إلى (30-40) كم/س في المنطقتين الوسطى والجنوبية، مُسببة تصاعد الغبار في بعض الأماكن، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات على العموم، ومدى الرؤية (6-8) كم وفي المطر (2-4) كم".