التربية: الألكسو يعلن بغداد عاصمة الطفل في الدول العربية" لعام 2026

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، إن "وزارة التربية/ للتربية والثقافة والعلوم حققت انجازا وطنيا رسخ حضور في محافل الثقافة العربية، باعتماد أول عاصمة للطفل العربي لعام 2026، بعد موافقة للمنظمة العربية "الألكسو" خلال دورته الـ124، على المقترح الذي قدمه الامين العام/ مدير العلاقات الثقافية في الوزارة مجيد ".وبحسب بيان الوزارة، التربية "هذا الحدث المهم الذي يعزّز دور العراق بمحيطه العربي ويبرز حضوره الفاعل في ملفات الثقافة والتعليم ورعاية الطفولة"، عادا اختيار بغداد عاصمة الطفل العربي "دليلًا على الثقة العربية المتنامية بالدور العراقي في صياغة المبادرات الثقافية والتربوية الداعمة للطفولة ومستقبلها".