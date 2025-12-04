الغزالية تودع الصبات الكونكريتية (صور)

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، إنه "استجابةً لمناشدة لفيف من اهالي محلة ٦٥٧ بجانب ، وبإيعاز مباشر من الفريق الدرع الركن ، باشر الجهد الهندسي/قيادتنا، برفع الكتل الكونكريتية من احدى الساحات العامة لكونها أصبحت مكبا للنفايات وبعضها متهالكة (آيلة للسقوط) ونقلها الى موقع الرزم خارج حدود العاصمة".وأضافت القيادة، أن "المواطنين توجهوا بالشكر والتقدير والامتنان لاستجابة قيادة العمليات لمناشدتهم وحرصاً من المعنيين بأمنهم وسلامتهم".