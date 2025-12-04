بمواصفات عالمية.. المتحف العراقي يفتح أبوابه الشهر المقبل

وقال المدير العامُّ لدائرة الصيانة والحفاظ على الآثار للصحيفة الرسمية، إنَّ "نسب الإنجاز تجاوزتْ (90) بالمئة، وأنَّ المشروع يُمثل استعادةً للهُويَّة الوطنيَّة ورسالةً لرفض اندثار التراث العراقيِّ بعد عقودٍ من الحروب والنهب والإهمال".وأوضح ، أنَّ "التأهيل سيُسهم في تعزيز السياحة الثقافيَّة من خلال بيئةٍ متطوِّرةٍ وآمنةٍ لاستقبال الزائرين، إلى جانب دوره التعليميِّ والتفاعليِّ للطلاب والباحثين".وأضاف البياتي، أنَّ "التحديثات تشمل تحسين أساليب عرض المقتنيات بقاعاتٍ حديثةٍ تُوفر ظروف حفظٍ مثاليَّة، فضلاً عن تطوير خدمات الإرشاد ومرافق الزائرين".وبيَّن البياتي أنَّ "الأعمال الجارية تتضمَّن تحديث البنى الأساسيَّة وأنظمة التكييف والأمن والسلامة، بما يُعزّز مكانة المتحف كمركزٍ حضاريٍّ رائدٍ ويعكس الاهتمام الرسميَّ بقطاعَي الآثار والسياحة".