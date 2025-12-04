بعد إنجاز 90% من أعمال التأهيل.. المتحف العراقي يعود للحياة مطلع العام المقبل

وبين الصيانة والحفاظ على الآثار في الهيئة التابعة لوزارة الثقافة والسياحة والآثار، ، أن أعمال التأهيل الجارية تجاوزت نسب انجازها الـ 90 بالمئة، تمثل استعادة لهوية وطنية وحضارية، كون حضارات القديمة، ليست إرثاً محليًا فحسب، بل جزء من تراث الإنسانية جمعاء، منوهاً بأن المشروع يأتي بوصفه رسالة واضحة لرفض اندثار التاريخ العراقي بعد سنوات من الحروب والنهب والإهمال.‏وأكد أن مشروع تأهيل المتحف العراقي، سيسهم في تعزيز السياحة الثقافية في العراق، عبر توفير بيئة متطورة وآمنة لاستقبال الزوار من الداخل والخارج، الأمر الذي يعدّ بعدًا اقتصاديًا وثقافيًا مهمًا للبلاد، كما أنه سيشكل بعد تأهيله، مساحة تعليمية تفاعلية للطلاب والباحثين والجمهور، ما سيعزز من الوعي بتاريخ العراق العريق.‏وأشار إلى أن المتحف الذي من المؤمل افتتاحه بداية العام المقبل، سيشهد تحسينًا شاملًا في طريقة عرض المقتنيات الأثرية، عبر قاعات حديثة توفر ظروف حفظ مثالية للقطع النادرة من حيث الحرارة والرطوبة والأمن، كما ستتضمن التحديثات ايضاً، تحسينًا لتجربة الزائر من خلال قاعات أنيقة، إضافة إلى تنظيم أفضل للمعروضات، مع خدمات إرشاد ومرافق للزائرين.‏وكشف في السياق ذاته، عن ان الصيانة الجارية ستشمل تحديث البنى الأساسية للمتحف، وإعادة تأهيل القاعات، علاوة على تطوير أنظمة التكييف والحفظ الأمني ومعايير السلامة، بما يضمن بيئة تليق بمكانة المتحف باعتباره مركزًا ثقافيًا وحضاريًا رائدًا، عاداً أعمال التأهيل، مؤشراً على اهتمام رسمي متزايد بدعم قطاعي الآثار والسياحة، وتعزيز صورة العراق الحضارية أمام العالم.