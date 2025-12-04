بعد كانت تقتصر على المحسن.. أزمة البنزين تطال "العادي" في البصرة (فيديو)

ورصدت عدسة " "، طوابير طويلة لسيارات متوقفة أمام محطات الوقود للحصول على البنزين العادي والمحسن، وسط تساؤلات السائقين ودهشتهم من "اختفاء" الوقود من المحطات.وتشهد أزمة متصاعدة في مادة البنزين المحسّن، دخلت يومها السابع عشر مع استمرار توقّف تجهيز نحو عشرات المحطات الأهلية بشكل كامل، واقتصار توفير هذا النوع من الوقود المحسن على خمس محطات حكومية فقط في عموم المحافظة، وفقاً لمصادر عاملة في قطاع المحطات.وقال مصدر في حديث لـ نيوز، إن "إيقاف الاستيراد والاعتماد على تجهيزات مصفى وحده هو السبب الرئيس في الأزمة، ما أدى إلى انخفاض حصة البصرة من البنزين بشكل واضح".