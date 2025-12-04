الصفحة الرئيسية
بعد كانت تقتصر على المحسن.. أزمة البنزين تطال "العادي" في البصرة (فيديو)
محليات
السومرية نيوز – محليات
امتدت أزمة تجهيز الوقود في محافظة البصرة، الى البنزين "العادي" بعد أن كانت مقتصرة على البنزين المحسن طوال الأسبوع الماضي.
2025-12-04 | 04:27
2025-12-04T04:27:17+00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
https://embed.kwikmotion.com/embed/be3klflt7ajroybss5ixtg?responsive=0&RelVideos=1&width=100&height=100&autoplay=0&ads_cust_params=%26platform%3dweb%26articleId%3d549055%26topic%3d%d9%85%d8%ad%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa%26stopic%3d%d9%85%d8%ad%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa%26pt%3darticle%26keywords%3d%26domain%3dalsumaria.tv%26episode%3d%26genre%3d%26season%3d%26show_id%3d%26show_name%3d&ads_ppid=a8867b2e-93de-4c51-94d5-4051b597a2b0&InitAdsBeforePlayer=1
بعد كانت تقتصر على المحسن.. أزمة البنزين تطال "العادي" في البصرة (فيديو)
367 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
امتدت أزمة تجهيز الوقود في
محافظة البصرة
، الى البنزين "العادي" بعد أن كانت مقتصرة على البنزين المحسن طوال الأسبوع الماضي.
ورصدت عدسة "
السومرية نيوز
"، طوابير طويلة لسيارات متوقفة أمام محطات الوقود للحصول على البنزين العادي والمحسن، وسط تساؤلات السائقين ودهشتهم من "اختفاء" الوقود من المحطات.
وتشهد
البصرة
أزمة متصاعدة في مادة البنزين المحسّن، دخلت يومها السابع عشر مع استمرار توقّف تجهيز نحو عشرات المحطات الأهلية بشكل كامل، واقتصار توفير هذا النوع من الوقود المحسن على خمس محطات حكومية فقط في عموم المحافظة، وفقاً لمصادر عاملة في قطاع المحطات.
وقال مصدر في حديث لـ
السومرية
نيوز، إن "إيقاف الاستيراد والاعتماد على تجهيزات مصفى
كربلاء
وحده هو السبب الرئيس في الأزمة، ما أدى إلى انخفاض حصة البصرة من البنزين بشكل واضح".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
بالصور.. رصد أزمة تخص البنزين المحسن في البصرة
16:52 | 2025-12-03
عضو بمجلس البصرة للسومرية: أزمة البنزين ستنتهي خلال أيام.. والإنتاج المحلي يحتاج وقتاً
08:01 | 2025-12-04
عمار محسن يلتحق بأسود الرافدين بعد إصابة علي الحمادي
11:55 | 2025-11-14
موجة انتقادات تطال "الست"
13:30 | 2025-11-30
محليات
بالفيديو
ترندات
أزمة
بنزين
البصرة
السومرية نيوز
محافظة البصرة
سومرية نيوز
السومرية
كربلاء
الأهلي
تيرا
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
مناطق عراقية ستشم "رائحة الامطار" اليوم.. لكن: الغرق الفعلي قادم بعد 72 ساعة
أخبار الطقس
46.1%
00:58 | 2025-12-03
مناطق عراقية ستشم "رائحة الامطار" اليوم.. لكن: الغرق الفعلي قادم بعد 72 ساعة
00:58 | 2025-12-03
تحديثات جوية.. استعدوا لامطار مصحوبة ببرق ورعد مع سيول في هذه المناطق
محليات
21.97%
08:59 | 2025-12-03
تحديثات جوية.. استعدوا لامطار مصحوبة ببرق ورعد مع سيول في هذه المناطق
08:59 | 2025-12-03
البورصة العراقية تغلق على انخفاض بأسعار الدولار
اقتصاد
16.1%
08:45 | 2025-12-03
البورصة العراقية تغلق على انخفاض بأسعار الدولار
08:45 | 2025-12-03
المالية تعلن رفع رواتب المتقاعدين لشهر كانون الأول
اقتصاد
15.83%
03:37 | 2025-12-03
المالية تعلن رفع رواتب المتقاعدين لشهر كانون الأول
03:37 | 2025-12-03
عضو بمجلس البصرة للسومرية: أزمة البنزين ستنتهي خلال أيام.. والإنتاج المحلي يحتاج وقتاً
08:01 | 2025-12-04
المفوضية تعلن رد أكثر من 800 طعن بنتائج الانتخابات حتى الآن
07:39 | 2025-12-04
المرور تحدد مناطق تواجد الإشارات الذكية: غير مسموح لرجل المرور التدخل
07:23 | 2025-12-04
تلوث إشعاعي في ركيزة جسر الطوبچي.. والطوارئ النووية تؤكد: لا مخاطر على المواطنين
07:00 | 2025-12-04
لجنة تجميد الأموال تطالب برفع "حزب الله اللبناني" و"الحوثيين" من قائمة المنظمات الإرهابية
05:23 | 2025-12-04
بيان من لجنة التجميد: إدراج أحزاب في "الوقائع العراقية" كان نتيجة النشر قبل التنقيح
05:08 | 2025-12-04
