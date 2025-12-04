المفوضية تحسم 120 طعناً.. والهيئة القضائية أمام مهلة الـ10 أيام لإنهاء جميع الاعتراضات

وذكر عضو الفريق الإعلاميِّ للمفوضيَّة أنَّ المفوضيَّة تمكّنتْ حتى الآن من حسم (120) طعناً لعدم كفاية الأدلّة، بينما تستمرّ بقيَّة الطعون قيد المراجعة ضمن المُدَد القانونيَّة.وأوضح أنَّ الهيئة القضائيَّة تمتلك مهلةً قانونيَّةً مدّتها عشرة أيّامٍ للنظر في جميع الطعون التي أحالتْها إليها المفوضيَّة، وهي المدَّة المحدَّدة لحسم الاعتراضات بشكلٍ نهائيٍّ.وأكّد أنَّ المفوضيَّة تتعامل مع قرارات الهيئة القضائيَّة بوصفها قراراتٍ ملزِمةً تُنفّذ فور صدورها، سواءٌ كانتْ تتعلّق بإعادة العدِّ والفرز أو تثبيت النتائج أو تعديلها.وبيَّن زاير أنَّ المفوضيَّة أنجزتْ مراجعة الطعون خلال المدَّة القانونيَّة البالغة سبعة أيّام، وأرفقتْها بتقارير فنيَّةٍ وقانونيَّةٍ ورفعتْها بالكامل إلى الهيئة القضائيَّة. وبعد استكمال الهيئة قراراتها، سترفع المفوضيَّة النتائج النهائيَّة إلى المحكمة الاتحاديَّة للمصادقة، لتبدأ المرحلة الدستوريَّة المتعلّقة بانعقاد البرلمان وتشكيل الحكومة.