بيان من لجنة التجميد: إدراج أحزاب في "الوقائع العراقية" كان نتيجة النشر قبل التنقيح

ذكرت اللجنة في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه إشارة إلى قرارها رقم (٦١ لسنة ٢٠٢٥)، المنشور في جريدة بالعدد (٤٨٤٨)، في 17/ 11/ 2025 والمتضمن تجميد الأموال والأصول لقائمة من الكيانات والأشخاص المرتبطين بتنظيمي " والقاعدة" الإرهابيين بناءً على طلب من دولة واستناداً إلى قرار رقم (١٣٧٣ لسنة ٢٠٠١)، فقد تضمنت هذه القائمة الإشارة إلى عدد من الأحزاب والكيانات التي لا ترتبط بأية نشاطات إرهابية مع التنظيمين المذكورين.وأضافت أن موافقة الجانب العراقي اقتصرت على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بداعش والقاعدة حصراً، لافتاً إلى أن إدراج أسماء الكيانات الأخرى كان بسبب نشر القائمة قبل التنقيح.وأكدت اللجنة أنه سيتم تصحيح ما نُشر في جريدة الوقائع العراقية بـ"رفع تلك الكيانات والأحزاب من قائمة الكيانات المرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين".