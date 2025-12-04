ـ دولي



طالبت لجنة تجميد الأموال، اليوم الخميس، برفع أسماء " اللبناني" و"الحوثيين" من قائمة المنظمات الإرهابية التي نشرت في جريدة الوقائع الرسمية.





واظهرت وثيقة رسمية صادرة عن اللجنة: انه "يرجى حذف الأسماء 19 و18 من الجدول الذي نشر بتجميد أموال المنظمات الإرهابية.



نص الوثيقة ادناه: