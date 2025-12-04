تلوث إشعاعي في ركيزة جسر الطوبچي.. والطوارئ النووية تؤكد: لا مخاطر على المواطنين

وأوضح جاسم في بيان ورد للسومرية نيوز، أن الفرق الفنية باشرت مهامها بتوجيه مباشر من رئيس الهيأة النووي فاضل حاوي مزبان، حيث انتقلت فوراً إلى موقع الجسر بتاريخ 3/12 وهي مزوّدة بأحدث أجهزة الكشف الإشعاعي.وبيّنت نتائج الفحص وجود تلوث إشعاعي موضعي منخفض المستوى لا يُمكن رصده إلا بواسطة الأجهزة المتخصصة، مؤكداً أن هذا التلوث لا يمثّل أي خطورة على المارّة ولا يسبب آثاراً صحية تستدعي القلق.وأضاف أن الهيأة قامت بمخاطبة هيأة الطاقة الذرية لاتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لمعالجة الموقع وإزالة التلوث وفق السياقات المعتمدة، مشيراً إلى استمرار الفرق المختصة بالمتابعة الميدانية لضمان معالجة الموضوع بشكل كامل.