عضو بمجلس البصرة للسومرية: أزمة البنزين ستنتهي خلال أيام.. والإنتاج المحلي يحتاج وقتاً

وأضاف محمود في تصريح للسومرية نيوز، أن القرار السابق بالاعتماد على المنتوج المحلي تسبب في النقص، إذ أن مصفى الـ FCC لا يزال غير قادر على الإنتاج حتى الآن، ويحتاج ما بين شهرين إلى ثلاثة قبل تلبية احتياجات السوق بشكل كامل.وأوضح أن الحل الفوري سيكون عبر الاستيراد، حتى يبدأ الإنتاج المحلي الحقيقي في وباقي المحافظات، وبعد ذلك يمكن إيقاف الاستيراد تدريجياً.وأشار محمود إلى أن سفينة وقود ستصل اليوم إلى البصرة، وغداً سيتم تفريغ الشحنات المحمولة، ما سيخفف من الأزمة خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكداً أن البصرة ليست سبب المشكلة بل جزء من منظومة الإنتاج المحلي.وكانت " " قد رصدت طوابير طويلة للسيارات أمام محطات الوقود في البصرة للحصول على البنزين المحسن والعادي، وسط ازدحام خانق وأجواء من الاستياء بين السائقين، الذين تساءلوا عن سبب النقص المفاجئ في المحافظة المنتجة للنفط.وأشارت التقارير إلى أن أزمة تجهيز الوقود في البصرة امتدت من البنزين المحسن إلى البنزين العادي خلال الأسبوع الماضي، ما يعكس ضعف قدرة الإنتاج المحلي على تغطية الطلب المتزايد في السوق.