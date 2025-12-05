قرارات جديدة.. العراق يحدد شرطا اخر لاستقدام العامل الأجنبي

وقال المتحدث باسم الوزارة، حسن خوّام، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته ، إن "الوزارة، وسعياً منها لتعزيز فرص العمل للشباب العراقي، وضعت آليات دقيقة لمراقبة سوق العمل"، مشيراً إلى، أن "أي طلب لاستقدام عمالة أجنبية بات مرهوناً بتقديم شهادة خبرة مصدقة من توضح المهام المطلوبة بدقة".وأضاف، أن "لجان الوزارة تقوم بمقاطعة هذه الخبرات مع قاعدة بيانات العاطلين عن العمل، التي تضم أكثر من مليون باحث عراقي"، مبيناً، أنه "في حال توفر المهارة المطلوبة لدى أي مواطن مسجل، يتم رفض طلب الاستقدام فوراً ومنح الفرصة للعامل المحلي؛ مما يعزز سياسة (العراقي أولاً)".وذكر أن " لعام 2024 ألزم أصحاب العمل بتحقيق نسبة 80% للعمالة الوطنية مقابل 20% فقط للأجنبية، أي توظيف أربعة عراقيين مقابل كل عامل أجنبي"، لافتاً إلى، أن "فرق التفتيش تتابع تنفيذ هذا القرار ميدانياً، وتُحيل المخالفين إلى لفرض غرامات مالية أو إغلاق المشاريع المخالفة وفق القانون رقم 37 لسنة 2015".