مصرف الرشيد يصدر بياناً بشأن الدولار

وقال المصرف في بيان ورد لـ ، ان "فروع المصرف مستمرة بالعمل في مطارات والنجف والبصرة خلال أيّام الجمعة والعطل الرسمية، وذلك لتسهيل تسلّم المسافرين لمخصصاتهم من الدولار وفق تعليمات بيع العملة".واضاف ان "فتح الفروع داخل المطارات يهدف الى تسهيل وتسريع إجراءات السفر"، داعيًا المسافرين إلى "مراجعة الفروع المتاحة داخل المطارات للحصول على الدولار".