موعد اطلاق مكافأة موظفي الاقتراع

وقال المستشار القانوني للمفوضية للوكالة الرسمية تابعته ، ان "موعد إطلاق مكافأة المراقبين وموظفي الاقتراع فيه جنبة مالية خاصة ويتم البت به بعد انتهاء العملية الانتخابية والمصادقة على أسماء المرشحين الفائزين من قبل ".وأضاف أن "الموعد يتم التصريح عنه أما من او من قبل المفوضية".