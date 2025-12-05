لهذه الفئة.. توضيح حول إطلاق قروض سيارات النقل الجماعي

وقال المتحدث باسم والشؤون الاجتماعية حسن خوام، للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "مبادرة الإقراض الجديدة التي أطلقها تستهدف توفير فرص عمل حقيقية للشباب العاطلين والمسجلين مسبقاً في قاعدة بيانات دائرة العمل والتدريب المهني، وضمن منصة (مهن) الخاصة بالباحثين عن العمل"، مبيناً أن "الوزارة هي الجهة المسؤولة عن إدارة المبادرة وتنفيذها".وأوضح خوام أن "المبادرة تهدف إلى خفض نسب البطالة من خلال تمكين الشباب من امتلاك وسائل نقل جماعي تعمل ضمن منظومة حكومية ومنسقة، ما يتيح لهم دخلاً ثابتاً ويخدم القطاعات التعليمية والخدمية".وبين أن "اختيار المستفيدين يعتمد على أن يكون المتقدم مسجلاً مسبقاً كعاطل عن العمل لدى دائرة العمل والتدريب المهني، وأن تتوفر فيه شروط الإقراض وهي (العمر بين 18 و55 عاماً - عراقي الجنسية"، مؤكداً أن "الأولوية ليست بالأقدمية فقط، بل بتحقق الشروط المطلوبة واستيفاء الضوابط"، مشيرا الى ان "القرض لا يُمنح بشكل نقدي، بل يتم تمويل المستفيد لاقتناء سيارة نقل جماعي بسعة 11 راكباً أو أكثر، غالباً من للسيارات"، لافتاً إلى أن "الهدف من هذا الشرط هو ضمان تشغيل المستفيد في قطاع النقل الجماعي".