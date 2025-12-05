تحذير مهم للعراقيين ودعوات لاتخاذ تدابير لازمة

وقال في منشور على صفحته الرسمية بالفيسبوك، وتابعته ، ان "معظم نماذج الطقس العالمية نشرت أن مناطق شمال وشمال شرقها ستتلقى الكميات الأعلى من الأمطار خلال فترة تأثير الحالة الجوية المتوقعة بداية الأسبوع المقبل".وأضاف "تتبع ذلك الكمية باقي مدن البلاد"، داعيا الى "الحذر من الان واتخاذ التدابير اللازمة لاستقبال هذه الكميات من الامطار وتجنب الخسائر الناتجة عن السيول في المنحدرات والاودية".