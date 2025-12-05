الصفحة الرئيسية
نداء الى العراقيين.. منخفض جوي وامطار غزيرة تستوجب الحذر فاستعدوا
محليات
2025-12-05 | 11:48
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
671 شوهد
أطلق
قسم التنبؤ الجوي
في
الهيئة العامة
للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الجمعة، تحذيراً بسبب منخفض جوي وامطار قادمة نحو
العراق
تستوجب الحذر.
وذكر بيان للهيئة، ورد لـ
السومرية نيوز
، أنه "تشير تحديثات نماذج الطقس المستلمة لدى
قسم التنبؤ الجوي
في
الهيئة العامة
للأنواء الجوية والرصد الزلزالي الى أن البلاد مقبلة على حالة من عدم الاستقرار الجوي تتسم بشمولية تأثيرها لكافة المدن وطول مدتها، إضافة الى غزارة الأمطار في بعض المناطق وطبيعتها المتقلبة والحادة".
وأشارت الى ان "الحالة ناتجة عن اندفاع منخفض جوي متعمق من
شرق البحر
المتوسط، يندمج مع تيارات مدارية رطبة في كافة الطبقات الجوية قادمة عبر شرق أفريقيا والبحر الأحمر، وتبدأ التأثيرات الأولى للحالة تدريجياً اعتبارا من مساء يوم السبت الموافق 6-12-2015، من خلال تراكم السحب القادمة من جهة غرب وشمال غرب البلاد، لتترافق معها زخات أولية من الأمطار خفيفة الى معتدلة الشدة".
وبينت، أنه "مع تقدم المنخفض، تتوسع السحب الممطرة نحو باقي المدن ليسود هطول مطري متفاوت الشدة يصل الى الغزير في بعض المدن، مما يستوجب أخذ الاحتياطات نظراً لاحتمالية ارتفاع معدلات الهطول على فترات"، مشيرة الى ان " الأمطار تميل أحيانا الى الطابع الديمي المستمر كما تزداد فرص حدوث البرق والرعد والرياح الهابطة نتيجة النشاط الركامي المتقطع ضمن بنية المنخفض العلوي في كافة المدن.".
واكملت، أن "البيانات الأولية تشير الى ان مناطق شمال وشرق البلاد ستتلقى الكمية الاعلى من الامطار تليها باقي المناطق ضمن فترة تأثير الحالة التي تمتد إلى نهاية الأسبوع".
وشددت الهيئة على انه "نظراً لطبيعة الحالة وعدم استقرارها، يتوجب معها اتخاذ التدابير اللازمة والاستجابة للتحذيرات التالية:
1 -من غزارة الامطار المحتملة في بعض المدن، ما قد يؤدي الى ارتفاع مناسيب المياه في المناطق غير المخدومة.
2 -من خطر تشكل السيول في الأودية والمنحدرات والمناطق ذات التصريف المحدود، خصوصاً في مدن شمال و غرب وشرق البلاد.
3 -من الرياح الهابطة من السحب الركامية النشطة، والتي تكون نشطة الى شديدة السرعة في فترات قصيرة ومحددة. من انخفاض مدى الرؤية الأفقية خلال فترات الهطول او عند نشاط الرياح الهابطة. فترات من الهطول الثلجي (الحالوب) في مناطق الغزارة".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مطر
منخفض جوي
درجات الحرارة
انخفاض
سيول
قسم التنبؤ الجوي
السومرية نيوز
الهيئة العامة
سومرية نيوز
شرق البحر
السومرية
شمال غرب
العراق
+A
-A
