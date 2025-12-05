بغداد تعود إلى ثمانينياتها.. خبراء يابانيون يضعون خططاً لإحياء المدينة القديمة

وذكر بيان للجنة، ان “اللقاء حضره عارف مستشار للشؤون الثقافية ونائب رئيس لتأهيل مدينة التاريخية، ورئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع الحنظل، والوكيل الفني لأمانة بغداد علي حسن لفته، ومدير عام دائرة المشاريع في أمانة بغداد يقظان الوائلي، والمهندسة هدى إبراهيم الحسني التصاميم في أمانة بغداد”.وجرى خلال الاجتماع، وفق البيان، “بحث رؤية عمرانية شاملة لإعادة تأهيل بغداد القديمة، وتحديث التصاميم التي تحفظ هوية المدينة وتدمج تراثها العريق مع مفاهيم التخطيط الحضري المعاصر، ضمن مشروع يشمل والميدان والمتنبي والمناطق التاريخية المجاورة”.وخلال اللقاء، قام الخبير الياباني سوهيكو يامادا بتسليم المخططات الأولية للوفد العراقي، تأكيداً لحرصه على أن تُوضع هذه الوثائق بين الأيدي الأمينة في بغداد، وبما يضمن تحقيق أقصى استفادة منها في بلورة مراحل العمل القادمة وإطلاق مسارات تنفيذية واضحة للمشروع.كما تم استعراض مستجدات الأمر الديواني المتعلق بمبادرة “نبض بغداد”، وسبل تعزيز التعاون مع الخبرات الدولية، وفي مقدمتها الخبرة اليابانية التي يمثلها يامادا، والذي سبق أن وضع رؤية متقدمة لإحياء التاريخي قبل أكثر من ثلاثة عقود.وأكد نائب رئيس اللجنة عارف الساعدي أهمية بلورة خطوات عملية تعيد الحياة إلى قلب العاصمة، وتحوّله إلى بيئة حضرية متقدمة ونابضة بالثقافة والاقتصاد والسياحة، وبما ينسجم مع الهوية البغدادية الأصيلة. فيما ثمّن الوكيل الفني والمدراء العامون في أمانة بغداد هذه المبادرة التي تعكس جدية الحكومة في تأهيل الأماكن التاريخية وربطها مجدداً بالمجتمع بوسائل حضارية معاصرة.كما أشاد المجتمعون، وفق البيان، “بدور المصارف الخاصة العراقية وديع الحنظل في دعم هذا اللقاء، وما يمثله من خطوة مهمة في جمع الجهود الحكومية والخبرات الدولية والرؤى الاستثمارية لدفع مشاريع “نبض بغداد” نحو مراحل تنفيذية رصينة”.ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة جهود متواصلة لإحياء مشروع تطوير بغداد القديمة واعتماد معايير عالمية تُسهم في بناء مدينة مستدامة تليق بتاريخها الحضاري العريق.