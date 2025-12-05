الصفحة الرئيسية
مجموعة "أبو شباب" تكشف ملابسات مقتله في غزة
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-549157-639005516985926296.jpeg
بغداد تعود إلى ثمانينياتها.. خبراء يابانيون يضعون خططاً لإحياء المدينة القديمة
محليات
2025-12-05 | 12:13
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
854 شوهد
عقدت
لجنة الأمر الديواني
الخاصة بمبادرة “نبض بغداد”، اليوم الجمعة، اجتماعاً في
دولة الإمارات العربية المتحدة
مع المعماري الياباني المعروف سوهيكو يامادا، المصمّم الأصلي لمشروع تطوير
المدينة القديمة
في
بغداد
خلال ثمانينيات القرن الماضي.
وذكر بيان للجنة، ان “اللقاء حضره عارف
الساعدي
مستشار
رئيس الوزراء
للشؤون الثقافية ونائب رئيس
اللجنة العليا
لتأهيل مدينة
بغداد
التاريخية، ورئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع الحنظل، والوكيل الفني لأمانة بغداد علي حسن لفته، ومدير عام دائرة المشاريع في أمانة بغداد يقظان الوائلي، والمهندسة هدى إبراهيم الحسني
مدير عام دائرة
التصاميم في أمانة بغداد”.
وجرى خلال الاجتماع، وفق البيان، “بحث رؤية عمرانية شاملة لإعادة تأهيل بغداد القديمة، وتحديث التصاميم التي تحفظ هوية المدينة وتدمج تراثها العريق مع مفاهيم التخطيط الحضري المعاصر، ضمن مشروع يشمل
شارع الرشيد
والميدان والمتنبي والمناطق التاريخية المجاورة”.
وخلال اللقاء، قام الخبير الياباني سوهيكو يامادا بتسليم المخططات الأولية للوفد العراقي، تأكيداً لحرصه على أن تُوضع هذه الوثائق بين الأيدي الأمينة في بغداد، وبما يضمن تحقيق أقصى استفادة منها في بلورة مراحل العمل القادمة وإطلاق مسارات تنفيذية واضحة للمشروع.
كما تم استعراض مستجدات الأمر الديواني المتعلق بمبادرة “نبض بغداد”، وسبل تعزيز التعاون مع الخبرات الدولية، وفي مقدمتها الخبرة اليابانية التي يمثلها يامادا، والذي سبق أن وضع رؤية متقدمة لإحياء
مركز بغداد
التاريخي قبل أكثر من ثلاثة عقود.
وأكد نائب رئيس اللجنة عارف الساعدي أهمية بلورة خطوات عملية تعيد الحياة إلى قلب العاصمة، وتحوّله إلى بيئة حضرية متقدمة ونابضة بالثقافة والاقتصاد والسياحة، وبما ينسجم مع الهوية البغدادية الأصيلة. فيما ثمّن الوكيل الفني والمدراء العامون في أمانة بغداد هذه المبادرة التي تعكس جدية الحكومة في تأهيل الأماكن التاريخية وربطها مجدداً بالمجتمع بوسائل حضارية معاصرة.
كما أشاد المجتمعون، وفق البيان، “بدور
رئيس رابطة
المصارف الخاصة العراقية وديع الحنظل في دعم هذا اللقاء، وما يمثله من خطوة مهمة في جمع الجهود الحكومية والخبرات الدولية والرؤى الاستثمارية لدفع مشاريع “نبض بغداد” نحو مراحل تنفيذية رصينة”.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة جهود متواصلة لإحياء مشروع تطوير بغداد القديمة واعتماد معايير عالمية تُسهم في بناء مدينة مستدامة تليق بتاريخها الحضاري العريق.
