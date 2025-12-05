البصرة تسجل حالتي انتحار منفصلتين: شاب مفقود وامرأة تنقذ باللحظة الأخيرة

وقال مراسل ، ان الحالة الاول لشاب أقدم على رمي نفسه من أعلى قضاء المدينة شمال ، فيما تواصل فرق الغواصين البحث عنه في مياه النهر.أما الحالة الثانية، فشهدت محاولة انتحار امرأة مزدوجة الجنسية (عراقية–إيرانية) من سكنة ، بعد محاولتها القفز من أعلى الجسر الإيطالي في ، إلا أن دوريات الشرطة تمكنت من إنقاذها في اللحظات الأخيرة ومنعها من إتمام محاولتها.وأحالت القوات الأمنية، وفق مراسلنا، المرأة إلى مركز شرطة البراضعية لاستكمال الإجراءات القانونية والأصولية.