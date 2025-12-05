المالية تنفي استقبال احدى النائبات للتفاوض حول مستحقات المقاولين

وقالت الوزارة في بيان إن ما ورد بشأن “إرسال إحدى السيدات النائبات للتفاوض مع الوزيرة حول مستحقات المقاولين” هو ادعاء عارٍ عن تماماً، مشددة على أنه لم يتم استقبال أي نائبة لهذا الغرض، وأن ترويج مثل هذه المزاعم يُعد محاولة واضحة لتضليل الرأي العام.

وأشارت المالية إلى أنها زوّدت ممثل اتحاد المقاولين رسمياً بقراري (435 و721 لسنة 2025)، اللذين خُصّص بموجبهما مبلغ 2 تريليون دينار، مع تزويده بجداول التخصيص البالغة 25% من المستحقات.

وأكدت الوزارة أنه تم تمويل مبلغ 1.371 تريليون دينار للوزارات، بالإضافة إلى 1 تريليون دينار للمحافظات، فيما يستمر العمل بتمويل الطلبات الواردة من . وشدّدت على أنها غير مسؤولة عن حالات التأخير كون دورها يقتصر على تنفيذ التمويلات التي ترد من وزارة التخطيط حسب