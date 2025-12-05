رائحة الكبريت تعود وتجتاح مناطق متفرقة في بغداد



شهدت مناطق متفرقة من العاصمة ، عودة رائحة الكبريت بشكل ملحوظ.

وعبّر مواطنون عن استيائهم من تكرار الظاهرة خلال الايام الأخيرة، مطالبين بتشديد الرقابة البيئية وإيضاح الأسباب الحقيقية لعودة الروائح غير الطبيعية في عدد من أحياء العاصمة.



وفي وقت سابق من اليوم، قالت ، ان "العاصمة لم تشهد أزمة تلوث كبيرة، وأن الغازات والملوثات قد تبددت فعلياً"، لافتة الى ان "هطول الأمطار المقبلة سيكون إيجابياً ولن يسبب أي آثار سلبية".