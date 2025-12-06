الصفحة الرئيسية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-549182-639005998808483269.jpg
محافظة تقترب من حرارة الصفر مئوية
محليات
2025-12-06 | 01:36
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
469 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
توقعت
هيئة الانواء الجوية
، اليوم السبت، درجات الحرارة ليوم غد الاحد، فيما اشارت الى ان محافظة ستسجل حرارة تصل الى 5 مئوية.
وقالت الهيئة في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، ان "درجات الحرارة العظمى ليوم غد في
العراق
ستكون في
البصرة
وميسان وذي قار 29 وفي
بغداد
وبابل 26 وفي
أربيل
والسليمانية 20 ودهوك 17".
وأضافت ان "درجات الحرارة الصغرى ليوم غد ستكون في
النجف
والديوانية وواسط وذي قار وميسان 14 وفي بغداد والانبار وديالى 12 وفي
دهوك
واربيل 8 والسليمانية 5".
مقالات ذات صلة
حرارة تصل لـ8 و9 مئوية.. الشتاء يفاجئ العراقيين
01:12 | 2025-10-31
ليل بارد في هذه المحافظة.. الحرارة 9 مئوية
00:34 | 2025-11-01
استعدوا لموجة قطبية.. محافظة تسجل 6 مئوية غداً
01:12 | 2025-11-18
حتى الثلاثاء.. امطار متواصلة وحرارة تقترب من الانجماد
00:51 | 2025-12-05
