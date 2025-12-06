محافظة تقترب من حرارة الصفر مئوية

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "درجات الحرارة العظمى ليوم غد في ستكون في وميسان وذي قار 29 وفي وبابل 26 وفي والسليمانية 20 ودهوك 17".وأضافت ان "درجات الحرارة الصغرى ليوم غد ستكون في والديوانية وواسط وذي قار وميسان 14 وفي بغداد والانبار وديالى 12 وفي واربيل 8 والسليمانية 5".