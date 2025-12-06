Alsumaria Tv
البث المباشر
مجموعة "أبو شباب" تكشف ملابسات مقتله في غزة
الداخلية تعلن نتائج التحقيق بشأن ما حصل مع مواطن تركي الجنسية في مطار بغداد

محليات

2025-12-06 | 02:28
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
الداخلية تعلن نتائج التحقيق بشأن ما حصل مع مواطن تركي الجنسية في مطار بغداد
1,361 شوهد

السومرية نيوز – محلي
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، نتائج التحقيق بشأن ما حصل مع مواطن تركي الجنسية في مطار بغداد.

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري وجّه بفتح تحقيق عاجل بشأن ادعاء أحد المواطنين من الجنسية التركية، والذي ذكر أنه تعرض لأخذ مبالغ مالية عند دخوله مطار بغداد الدولي من قبل أحد مسؤولي الجوازات".
وأضافت "بعد مباشرة التحقيقات الفورية ومتابعة كاميرات المراقبة والتدقيق مع الجهات المختصة، تبيّن أن ممثل إحدى الشركات العاملة داخل المطار – وهي شركة مدنية – هو من قام بهذا الفعل، ولا علاقة لمنتسبي الجوازات أو دوائر وزارة الداخلية بالحادثة من قريب أو بعيد".
وأكدت أنها "بادرت فور التوصل إلى الحقيقة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عبر القضاء بحق ممثل الشركة المذكورة، لقيامه بسلوك يسيء لسمعة البلاد وللعمل الرسمي، وأخذه مبالغ مالية بغير وجه حق"، مشددة "على أن منتسبيها ملتزمون بأعلى المعايير المهنية، وأنها لن تتهاون مع أي محاولة لابتزاز المسافرين أو الإساءة لسمعة الدولة العراقية".
ودعت "جميع المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفة تُسجَّل داخل المنافذ الحدودية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها فوراً".
>> تابع قناة السومرية على  منصةX 
ضبط 240 ختماً غير مرخصة لأسماء أدوية بشرية في منفذ طريبيل
04:32 | 2025-12-06
مكتب السيد السيستاني يعلن إيقاف استقبال الزوار مؤقتًا في النجف الاشرف
03:23 | 2025-12-06
الـ5 ملايين يعني ان يسكن 30 شخصا في "نصف قطعة".. جدل التعداد وسكان مدينة الصدر الأقل من مليون
03:19 | 2025-12-06
تفاصيل جديدة حول اشتباكات البيشمركة والكوماندوز
03:18 | 2025-12-06
محافظة تقترب من حرارة الصفر مئوية
01:36 | 2025-12-06
رائحة الكبريت تعود وتجتاح مناطق متفرقة في بغداد
16:36 | 2025-12-05

