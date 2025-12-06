الداخلية تعلن نتائج التحقيق بشأن ما حصل مع مواطن تركي الجنسية في مطار بغداد

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، ان " وجّه بفتح تحقيق عاجل بشأن ادعاء أحد المواطنين من الجنسية التركية، والذي ذكر أنه تعرض لأخذ مبالغ مالية عند دخوله من قبل أحد مسؤولي الجوازات".وأضافت "بعد مباشرة التحقيقات الفورية ومتابعة المراقبة والتدقيق مع الجهات المختصة، تبيّن أن ممثل إحدى الشركات العاملة داخل المطار – وهي شركة مدنية – هو من قام بهذا الفعل، ولا علاقة لمنتسبي الجوازات أو دوائر بالحادثة من قريب أو بعيد".وأكدت أنها "بادرت فور التوصل إلى الحقيقة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عبر القضاء بحق ممثل الشركة المذكورة، لقيامه بسلوك يسيء لسمعة البلاد وللعمل الرسمي، وأخذه مبالغ مالية بغير وجه حق"، مشددة "على أن منتسبيها ملتزمون بأعلى المعايير المهنية، وأنها لن تتهاون مع أي محاولة لابتزاز المسافرين أو الإساءة لسمعة ".ودعت "جميع المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفة تُسجَّل داخل المنافذ الحدودية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها فوراً".