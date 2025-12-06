الـ5 ملايين يعني ان يسكن 30 شخصا في "نصف قطعة".. جدل التعداد وسكان مدينة الصدر الأقل من مليون

أظهرت نتائج التعداد السكاني ان عدد سكان يبلغ 945 الف نسمة، أي لم تتجاوز المليون حتى، وذلك بعد سنوات من الاعتقاد بان مدينة لوحدها تضم 5 ملايين نسمة، وهو رقم يعادل نصف سكان العاصمة .لذلك عارض الكثير من الأوساط الشعبية هذه النتائج وشكك بها، فيما استخدم بعض المواطنين من سكان مدينة الصدر مقاربات رقمية لنسف نتائج التعداد، لكن مقارباتهم الرقمية أساسا تعزز حقيقة رقم التعداد ولا تنسفه، حيث قال احدهم ان "شارعنا لوحده يحتوي على 20 منزل بما يعادل 100 شخص"، وهذا رقم صحيح، فمتوسط عدد سكان كل منزل او عائلة هو 5 افراد.لذلك، فان مدينة الصدر التي تضم حوالي 80 قطاعا، وكل قطاع يحتوي في احسن الأحوال على الف منزل، وحتى مع احتساب تقسيم المنزل الى منزلين، سيكون لدينا الفي منزل في كل قطاع، لذلك ستكون مدينة الصدر تضم 160 الف وحدة سكنية في احسن الأحوال، وبينما يبلغ متوسط عدد الاسرة الواحدة 6 افراد، وحتى مع اخذ اعلى معدل اسرة ممكن في مدينة الصدر عند 8 افراد في "كل نصف قطعة بمساحة 70 متر"، سيكون اجمالي عدد السكان في احسن الأحوال وباكتظاظ كبير مثل هذا، سيبلغ اكثر من مليون نسمة فقط، وهو رقم كبير فلا يوجد في جميع المنازل 8 افراد يسكنون في 70 متر.اما الرواية الشائعة عن 5 ملايين نسمة فهو رقم مستبعد وغير منطقي تماما، فهو يتطلب ان يسكن 31 شخصا في كل منزل مساحته 70 مترا.