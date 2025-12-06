مكتب السيد السيستاني يعلن إيقاف استقبال الزوار مؤقتًا في النجف الاشرف

وذكر المكتب في بيان ورد للسومرية نيوز، أن صحة سماحة جيدة بحمد الله، وأنه تحت عناية ورعاية تامة، داعيًا المؤمنين إلى الاطمئنان وعدم الالتفات إلى الشائعات.وأكد أن المرجعية العليا ستبقى كما عهدها الجميع "نورًا يهدي إلى الحق والصلاح ومصدر أمان للعراق والمسلمين".