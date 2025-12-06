تصريح جديد عن لجنة تجميد أموال الإرهابيين: ممثلنا لم يحضر الجلسة الاخيرة

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، انها "تود أن تنوّه للرأي العام ولوسائل الإعلام كافة بأن الممثل الرسمي لوزارة الاتصالات في لجنة تجميد أموال الإرهابيين لم يكن حاضراً في الجلسة الأخيرة التي عُقدت وتم نشر مخرجاتها في جريدة الوقائع الرسمية حيث كان مجازاً في حينها ولم يشارك في التصويت على أي من القرارات الصادرة عنها".وأضافت ان "هذا البيان جاء حرصاً من الوزارة على دقة المعلومات المتداولة واقتضى التنويه".