العراق يحسم مواجهة السودان ويتأهل لربع نهائي كأس العرب
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-549215-639006205577537420.jpg
السوداني: عملنا على انشاء شبكات طرق تتناسب مع حجم الزيادة السكانية
محليات
2025-12-06 | 07:15
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
249 شوهد
أكد رئيس
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
، اليوم السبت، عمل الحكومة لإنشاء شبكة من الطرق الحديثة تتناسب مع حجم الزيادة السكانية واتساع النشاط العام.
وذكر بيان لمكتبه ورد لـ
السومرية نيوز
، أن "
السوداني
أطلق، اليوم السبت، عبر دائرة تلفزيونية، الأعمال التنفيذية لمشروعَين، الأول طريق يربط
محافظة كربلاء المقدسة
بطريق المرور السريع، بطول (34)كم، مع إنشاء (14) جسراً عابراً للأنهر، بضمنها جسر عابر لنهر
الفرات
، بكلفة إجمالية (321) مليار دينار".
والمشروع الثاني تأهيل وتوسعة طريق ربط المرور السريع محور (الكفل- القاسم)، وإنشاء الممر الثاني، في
محافظة النجف
الأشرف، بطول (30)كم مع إنشاء (5) مجسرات لكل اتجاه، وتقاطعين مجسرين، بكلفة (88) مليار دينار، وفق البيان.
وأشار السوداني إلى "أهمية هذه المشاريع التي أطلقت ضمن حزمة مشاريع الزيارات المليونية، وستربط طرقاً مهمة بين محافظتي
كربلاء
المقدسة
وبابل، لما تشهدانه من زخم مروري خاصة أثناء الزيارات المليونية، كما ستخدم المواطنين وتخفف من معاناتهم المستمرة منذ عقود، مؤكداً أن المشاريع تأتي في سياق الخدمة الذي انتهجته حكومتنا والحكومات المحلية بمختلف القطاعات لخدمة محافظات
النجف
الأشرف وكربلاء المقدسة وبابل وعموم
الفرات الأوسط
".
وبين أن هذه المشاريع جزء من وعودنا الى أهالي
محافظة بابل
خلال زيارتنا الأخيرة، وتواصلنا مع الحكومة المحلية بالاهتمام بتطوير وتوسعة شبكة الطرق المارة عبر المحافظة، خصوصاً التي تربطها مع محافظتي كربلاء المقدسة والنجف الأشرف.
وأضاف، "عملنا على انشاء شبكات طرق حديثة، تتناسب مع حجم الزيادة السكانية واتساع النشاط العام. حكومتنا انطلقت في عملها بتخطيط علمي ومدروس لتنفيذ مشاريع البنى التحتية، لأهميتها وضرورتها في تحقيق التنمية وتطوير الاقتصاد"، معتبراً أن "مشاريع البنى التحتية أمر أساسي لجذب الاستثمارات، ونشدد على تنفيذها وفق المواصفات والكشوفات المعدة".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
انقضاء 45% من وقت الانتخابات.. نسب مشاركة أولية "محبطة" لا تتناسب مع حجم التحشيد (ارقام)
04:01 | 2025-11-11
السوداني: حجم الاستثمارات العربية والأجنبية التي دخلت الى العراق تجاوزت (102) مليار دولار
14:50 | 2025-10-17
عملية نوعية لمكافحة مخدرات كربلاء خارج الحدود تطيح بشبكة دولية خطيرة
16:21 | 2025-12-05
ضغوط وابتزاز تهدد مشروع إنشاء مستشفى ببغداد ومطالبات بتدخل القضاء ورئيس الوزراء (وثائق)
04:59 | 2025-12-02
العراق
الحكومة
مشاريع
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
محافظة كربلاء المقدسة
محمد شياع السوداني
محافظة كربلاء
السومرية نيوز
الفرات الأوسط
شياع السوداني
مجلس الوزراء
مخترع عراقي يحقق إنجازا من شركة عالمية
12:20 | 2025-12-06
القبض على منتحل صفة "لواء" في بغداد
12:08 | 2025-12-06
مقطع متداول لبشار الأسد يقود سيارة يفجر جدلاً واسعاً.. يتساءل: "غريبة وين الشباب؟"
07:10 | 2025-12-06
احباط تهريب مواد صناعية وغذائية إلى ديالى
06:04 | 2025-12-06
بالفيديو.. سد الموصل وانخفاض حاد في مياهه
05:48 | 2025-12-06
السيد الصدر يوجه معاونه الجهادي بالتنسيق مع القوات الأمنية لإيقاف تهريب الأسلحة
05:10 | 2025-12-06
فريق السومرية
