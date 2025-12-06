السوداني: عملنا على انشاء شبكات طرق تتناسب مع حجم الزيادة السكانية

وذكر بيان لمكتبه ورد لـ ، أن " أطلق، اليوم السبت، عبر دائرة تلفزيونية، الأعمال التنفيذية لمشروعَين، الأول طريق يربط بطريق المرور السريع، بطول (34)كم، مع إنشاء (14) جسراً عابراً للأنهر، بضمنها جسر عابر لنهر ، بكلفة إجمالية (321) مليار دينار".والمشروع الثاني تأهيل وتوسعة طريق ربط المرور السريع محور (الكفل- القاسم)، وإنشاء الممر الثاني، في الأشرف، بطول (30)كم مع إنشاء (5) مجسرات لكل اتجاه، وتقاطعين مجسرين، بكلفة (88) مليار دينار، وفق البيان.وأشار السوداني إلى "أهمية هذه المشاريع التي أطلقت ضمن حزمة مشاريع الزيارات المليونية، وستربط طرقاً مهمة بين محافظتي وبابل، لما تشهدانه من زخم مروري خاصة أثناء الزيارات المليونية، كما ستخدم المواطنين وتخفف من معاناتهم المستمرة منذ عقود، مؤكداً أن المشاريع تأتي في سياق الخدمة الذي انتهجته حكومتنا والحكومات المحلية بمختلف القطاعات لخدمة محافظات الأشرف وكربلاء المقدسة وبابل وعموم ".وبين أن هذه المشاريع جزء من وعودنا الى أهالي خلال زيارتنا الأخيرة، وتواصلنا مع الحكومة المحلية بالاهتمام بتطوير وتوسعة شبكة الطرق المارة عبر المحافظة، خصوصاً التي تربطها مع محافظتي كربلاء المقدسة والنجف الأشرف.وأضاف، "عملنا على انشاء شبكات طرق حديثة، تتناسب مع حجم الزيادة السكانية واتساع النشاط العام. حكومتنا انطلقت في عملها بتخطيط علمي ومدروس لتنفيذ مشاريع البنى التحتية، لأهميتها وضرورتها في تحقيق التنمية وتطوير الاقتصاد"، معتبراً أن "مشاريع البنى التحتية أمر أساسي لجذب الاستثمارات، ونشدد على تنفيذها وفق المواصفات والكشوفات المعدة".