مخترع عراقي يحقق إنجازا من شركة عالمية

حقق الباحث والمخترع العراقي الدولي المعتمد من لجمعيات المخترعين IFIA في جنيف، الاستاذ الجامعي حسين إنجازًا عالميًا جديدًا، بعد حصوله على المسار الثلاثي الكامل ضمن برنامج IBM Rising Champions لعام 2025.





ويُعد برنامج IBM Rising Champions أحد أبرز برامج الاعتراف الدولي التي تمنحها الشركة لروّاد التأثير والابتكار في ونشر المعرفة التقنية. ويُعد هذا الانجاز من أعلى مسارات التقدير المهنية التي تمنحها شركة IBM العالمية في مجال والذكاء الاصطناعي، وقد نال الباحث الأوسمة الثلاثة دفعة واحدة لعام 2025.

والحصول على المسار الثلاثي الكامل خلال عام واحد يُصنَّف كإنجاز نادر عالميًا لا يتحقق إلا لعدد محدود جدًا من الخبراء.



ويمثل هذا الإنجاز استمرارًا لمسيرة الباحث في تطوير منظومات ذكاء اصطناعي تطبيقية حصلت على اعترافات وبراءات دولية، من أبرزها: أنظمة البحث الذكي داخل الأرشيفات غير المنظمة، والتحليل الإحصائي الذكي، والأنظمة البيئية التنبؤية ومراقبة التلوث، وأنظمة التحليلات الطبية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.



كما حصلت على تطوير نموذج لغوي عملاق (Large Language Model – LLM) عراقي، ونظام الدراسة الذكية المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وتأسيس منصة عراقية متخصصة بأدوات الذكاء الاصطناعي



ويمثل هذا الإنجاز الدولي إضافة نوعية للابتكار العراقي، ويعكس قدرة الكفاءات الوطنية على تحقيق حضور عالمي في مجال الذكاء الاصطناعي، خصوصًا مع الاعتراف الرسمي من IFIA – جنيف بصفته مخترعًا دوليًا معتمدًا.



