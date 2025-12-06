في البصرة.. مطالبة بتشديد الرقابة على حرق النفايات

طالب لحقوق الإنسان في ، بتشديد الرقابة على حرق النفايات في المحافظة.

وجاء في بيان للمكتب، " يطالب الحكومة المحلية بتشديد الرقابة على (حرق النفايات) وخصوصا في قضاء واقضية اخرى ومركز المدينة وما لهذه الظاهرة من اضرار خطيرة تضاف الى سحابة حرق الغازات المصاحبة للنفط".

وطالب المكتب بـ"تسيير دوريات لمنع تكرار هذه الأفعال ومحاسبة مرتكبيها"، داعيا الى "تشديد الرقابة وعبر دائرتي البلدية والبلديات على طمر متكامل للنفايات من قبل اصحاب الكابسات وفي أماكنها خارج المدينة".