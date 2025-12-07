لأول مرة منذ 1991.. اتفاق تاريخي بين جامعات المركز والإقليم لتبادل قبول الطلبة

وقال العبودي خلال مؤتمر قبول الطلبة بين جامعات المركز والإقليم حضره مراسل ، إن 105 طلاب من تم قبولهم في جامعات الوسط والجنوب، فيما تم قبول 266 طالبًا من محافظات الوسط والجنوب في جامعات الإقليم.أشار إلى أن هذا التبادل يُعد تطوراً مهماً بعد توقف هذا النوع من التبادل منذ عام 1991، مؤكداً أن الاتفاق جاء بهدف تعزيز التبادل الثقافي والطلابي بين أبناء بمختلف مكوّناته.أوضح العبودي أن الوزارة ركزت في الاتفاق على الجانب اللغوي، حيث ستكون دراسة طلبة الوسط والجنوب في جامعات الإقليم باللغة الكردية، فيما ستكون دراسة طلبة الإقليم في جامعات الوسط والجنوب باللغة العربية.