العراق يحصد جائزة التميز الحكومي العربي للعام الثالث تواليًا

وحصلت العراقية على الجائزة عن مبادرة "العودة إلى التعليم" التي أسهمت بصورة بارزة في تعزيز العملية التعليمية، ورفع نسب الالتحاق المدرسي بين الطلبة المتسربين، إضافة إلى تحسين البيئة التربوية بعد التحديات التي واجهتها البلاد خلال السنوات الأخيرة.وجرى الإعلان عن الجائزة خلال الحفل الرسمي الذي نظمته برعاية حكومة يوم الخميس الماضي، وبحضور الأمين العام للجامعة ، إلى جانب نخبة من القيادات الحكومية وممثلي المؤسسات الفائزة.ومثّل في الحفل لدائرة التدقيق والرقابة في لمجلس الوزراء رياض فاضل الفيلي، ومنسق ملف الجائزة عن جمهورية العراق، الذي أشاد بالجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة التربية وكوادرها في تصميم وتنفيذ المبادرة، ودورها في إعادة دمج الطلبة المنقطعين عن الدراسة ودعم استقرار العملية التعليمية، بالإضافة الى المتابعة المباشرة من قبل الأمين العام لمجلس الوزراء ، والدور المحوري للأمانة العامة في تمكين المؤسسات الحكومية العراقية المشاركة، من خلال الدعم الفني والتدريب والمشورة التي قدّمها فريق مختص من دائرة التدقيق والرقابة.