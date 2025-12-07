التعليم تعلن نتائج القبول الخاص وذوي الشهداء بالدراسة المسائية لطلبة الدور الثالث (رابط)

وتتضمن النتائج قبول (4171) طالباً من خريجي الدراسة الإعدادية في الدور الثالث للسنة الدراسية 2025/2024 ضمن قناة التعليم الجامعي الحكومي الخاص (الموازي) للسنة الدراسية 2026/2025.فيما تضمنت نتائج الطلبة من فئة ذوي الشهداء في الدراسة المسائية للسنة الدراسية 2026/2025 لطلبة الدراسة الاعدادية الناجحين في الدور الثالث للسنة الدراسية 2025/2024 والطلبة الذين لم يحصلوا على قبول سابق ضمن هذه القناة في السنوات الدراسية الماضية قبول (2467) موزعين على فئات ذوي الشهداء وبواقع (892) طالبا من ضحايا جرائم المنحل و(89) طالبا من ذوي شهداء و(1473) طالبا من ذوي ضحايا الإرهاب و (13) طالبا من ذوي شهداء البيشمركة والمؤنفلين.واوضحت دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة أن الطالب بإمكانه الحصول على نتيجة من خلال الرقم الامتحاني عبر بوابتها () وتدعو الطلبة الى إتمام إجراءات التسجيل في الجامعات.