لديه "نزعة إجرامية".. استبعاد المرشح الفائز "طه المجمعي" وحجب أصواته

وأكدت الهيئة القضائية في قرارها الصادر بتاريخ 3-12- 2025: "ارتكاب المرشح الفائز جسام جريمة الشروع بالقتل والحكم عليه حكماً قضائياً باتاً في (25-4-2024)، وشمل بعفو خاص ثم عاد وارتكب جريمة القتل العمد، لذلك وعليه قضت بإلغاء قرار وإسقاط ترشيح طه ياسين حمود لفقده شرط النزاهة والسلوك الذي تقتضيه القوانين النافذة لتولي مهام السلطة التشريعية".ادناه الوثيقة: