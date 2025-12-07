Alsumaria Tv
البث المباشر
واشنطن: لا نريد مواجهة مع الصين أو تغيير وضع تايوان
بينها يخص المبادرة الوطنية للسكن.. مخرجات الاجتماع الدوري للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات

محليات

2025-12-07 | 08:36
بينها يخص المبادرة الوطنية للسكن.. مخرجات الاجتماع الدوري للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات
ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، الاجتماع الدوري للهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المنتظمة بإقليم.

وذكر بيان لمكتبه السوداني، ورد لـ السومرية نيوز، أنه "ضمن توجه الحكومة لتسهيل الصرف وتنفيذ المشاريع، جرى إقرار توصيات اللجنة المؤلفة بالأمر الديواني (250562 لسنة 2025)، التي تتضمن قيام وزارة المالية بفتح وحدة حسابية في الوحدات الإدارية على مستوى قضاء في المحافظات كافة في المرحلة الأولى، وإطلاق العمل بالوحدات الحسابية مع نفاذ قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2026، فضلاً عن استحداث شعبة تحت مسمى (شعبة حساب القضاء) استناداً إلى قانون استحداث التشكيلات الإدارية ودمجها وتعديل ارتباطها رقم (12) لسنة 2011، مع تهيئة الملاكات الوظيفية اللازمة وتدريبها لتفعيل الشعبة المذكورة".

وفي إطار تمديد العمل بالمبادرة الوطنية للسكن، أقر الاجتماع، وفق البيان، "التوصية بتمديد مدة تسجيل قطع الأراضي السكنية في محافظة النجف الأشرف (ناحية بانيقيا النور)، والمخصصة وفق قرار مجلس الوزراء رقم (254 لسنة 2013)، لمدة ستة أشهر، لتمكين المواطنين من إكمال إجراءات تسجيلها لدى الدوائر المختصة، مع إلزام دائرتي عقارات الدولة والتسجيل العقاري في المحافظة بالتنفيذ".

وأضاف "ضمن إجراءات معالجة تلوث مياه الشرب، أقر الاجتماع إلزام مديريات الماء في المحافظات وأمانة بغداد بتفعيل أحكام المادتين (67) و(69) من قانون الصحة العامة رقم (89 لسنة 1981)، اللتين تنصان على تجهيز كل مشروع جديد لتصفية مياه الشرب بمختبر متكامل لإجراء الفحوصات الشاملة، مع تجهيز المشاريع بالأجهزة المختبرية الأساسية".

ولضمان سلامة الغذاء وحماية المستهلكين، أقر الاجتماع قيام وزارة الصحة بإصدار قائمة بالمواد المحظورة التي يمنع تداولها وعميمها على الجهات المختصة، على أن تتولى الجهات الأمنية منع مرور هذه المواد من السيطرات واتخاذ الإجراءات القانونية بصددها.

ووفق البيان، "أقر الاجتماع تأليف لجان فرعية للصحة الواحدة في المحافظات برئاسة المحافظ وعضوية الجهات المعنية، تتولى متابعة إجراءات السيطرة على الأمراض الوبائية، وضمان سلامة الغذاء، والحفاظ على السلامة البيئية، والحد من تأثيرات التغيرات المناخية، كما أقر الاجتماع تولي المؤسسات البلدية في المحافظات وضع خطة طارئة لتأهيل المجازر واستكمال الاشتراطات الصحية تمهيداً لمنحها الإجازات، ومكافحة ظاهرة الذبح العشوائي للحيوانات، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".

وجرى أيضا "إقرار تخصيص الأراضي التابعة إلى المؤسسات البلدية المشغولة من قبل مراكز الشرطة ودوائر وزارة الداخلية في بغداد والمحافظات إلى الوزارة، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (319 لسنة 2025)، على أن تُستخدم للغرض المخصص لها حصراً، إضافة إلى إقرار تولي الوحدات الإدارية في المحافظات مسؤولية رفع المحدثات التي أنشئت تجاوزاً ضمن رقعتها الجغرافية، بعد تنفيذ الطريق أو تحديد محرماته، وذلك على نفقة المتجاوز خلال تسعين يوماً من تاريخ تبليغه"

ولضمان عدم تجاوز الحدود المسموح بها لأحمال الشاحنات الكبيرة في المحطات الوزنية، أقر الاجتماع قيام وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المستثمرين المتلكئين في إنجاز المحطات الوزنية، ومعالجة المعوقات المتعلقة بالمحطات المتوقفة، مع استكمال إنشاء ساحات نظامية، وتحويل جميع المحطات العاملة إلى نظام إلكتروني متكامل، وتأليف لجنة برئاسة ممثل عن الهيأة التنسيقية تتولى وضع آلية مناسبة لاستحصال نسبة المحافظات من إيرادات المحطات الوزنية وفقاً للقانون، وفق البيان.

وأشار إلى أنه "جرى إقرار تأليف لجنة برئاسة الهيأة التنسيقية بين المحافظات تتولى متابعة ملف التحول الرقمي في المحافظات كافة مع الجهات ذات العلاقة".

وبشأن الإجازات الاستثمارية المتلكئة في محافظتي كربلاء المقدسة وكركوك، أقر الاجتماع تأليف لجنتين برئاسة معاون المنسق العام لشؤون المحافظات وعضوية الجهات المعنية، تتوليان مهام الوقوف على أسباب عدم توقيع العقد وتسليم الأرض، وكذلك أسباب عدم إزالة التجاوزات المتعلقة بالمشاريع الممنوحة إجازات استثمارية.
السحب الركامية تبدأ بالاندفاع نحو العراق.. أول الغيث يصل الأنبار
11:03 | 2025-12-07
مبعوث اميركي: لا مجتمع أعرق من العراقيين.. والقرار بيدكم
10:04 | 2025-12-07
الكهرباء ترد على "شائعات" زيادة سعر تعرفة الطاقة المجهزة
09:07 | 2025-12-07
في البصرة وكركوك.. تفكيك شبكة تزييف عملة والإطاحة بـ"مروج عملات"
08:51 | 2025-12-07
لديه "نزعة إجرامية".. استبعاد المرشح الفائز "طه المجمعي" وحجب أصواته
07:11 | 2025-12-07
التعليم تعلن نتائج القبول الخاص وذوي الشهداء بالدراسة المسائية لطلبة الدور الثالث (رابط)
06:42 | 2025-12-07

