وذكر بيان للجهاز، انه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز الجهاز في من تنفيذ عملية أمنية نوعية أسفرت عن تفكيك شبكة متخصصة في تزييف وتهريب العملة إلى ، وإلقاء القبض على ثلاثة متهمين"، لافتاً إلى أن "العملية التي جرت بعد استحصال الموافقات القضائية، تم خلالها إلقاء القبض على أحد المتهمين بالجرم المشهود في مركز ، والذي عُثر بحوزته على مبالغ مالية كبيرة من العملة العراقية المزيفة، وبناءً على اعترافاته تمكنت مفارزنا من إلقاء القبض على المتهم الثاني".وبحسب البيان، "أدت اعترافاتهم إلى الكشف عن خيوط الشبكة الإجرامية وإلقاء القبض على متهم ثالث وهو أجنبي الجنسية والذي كان دوره ينحصر في تهريب العملة من إحدى دول الجوار إلى داخل البلد".وفي سياق متصل، أشار بيان الجهاز إلى أن مفارزه في "ألقت القبض على شخص متورط في بيع وترويج العملات المزورة بعد استدراجه بكمين، حيث عُثر بحوزته على عشرة آلاف دولار أمريكي مزور من فئة المائة دولار، والذي اعترف صراحة بإدخالها من إحدى دول الجوار".وأضاف البيان، الى "إحالة المتهمين جميعاً مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القانون".