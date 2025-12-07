إطلاق القبولات في الجامعات والكليات الأهلية

وجاء في بيان للوزارة، "تعلن إطلاق الوجبة الأولى من القبولات عبر منصة التقديم المركزي إلى الجامعات والكليات الأهلية للعام 2025/2026".

ودعت الوزارة الطلبة ممن ظهر في استماراتهم رمز التسجيل إلى استكمال الإجراءات وإتمام متطلبات التسجيل عبر منصة قدم في غضون مدة لا تتعدى العاشر من كانون الأول الحالي 2025.