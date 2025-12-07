في كلار.. زوجة تقطع "عضو زوجها" بعد خلاف

أفاد مصدر أمني، بقيام زوجة بقطع العضو الذكري لزوجها بعد خلاف عائلي في قضاء بمحافظة .

وقال المصدر في حديث لـ ، "في قضاء ، أقدمت امرأة على قطع العضو الذكري لزوجها باستخدام سكين بسبب خلاف عائلي".

وأضاف المصدر أنه "أجريت للرجل الإسعافات والجراحة اللازمة"، مشيرا الى أن "المرأة سلمت نفسها إلى الشرطة".