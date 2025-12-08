بعد ضجيج المعلومات.. مصدر يكشف الحالة الصحية للمرجع الأعلى السيد السيستاني

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "المرجع الاعلى يتمتع بصحة جيدة"، مشيرا الى ان "سماحته قد اصيب بمرض انفلونزا في الايام الماضية وتماثل للشفاء".وأوضح ان "المكتب يدرس اعادة فتح الباب للمحبين للسلام والتبرك بسماحته خلال الـ48 ساعة القادمة"، مشيراً الى انه "لا صحة للاخبار التي تناولت سماحته من وجود مرض خطير او غير ذالك".ودعا المواطنين الى "عدم تصديق الشائعات ومروجي الاخبار المفبركة التي يسعى مطلقيها الى زرع الرعب في قلوب المؤمنين".وقبل أيام اعلن إيقاف الزيارات الى منزل ، فيما تزامن الامر مع تحركات امنية غامضة في وشارع ، وبينما نفت خلية الاعلام الأمني وكذلك وجود عمليات امنية في عموما، تضاربت الانباء حول حقيقة ما يجري بالضبط.