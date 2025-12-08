نصف السنة والعطل والامتحانات النهائية.. التربية تحدد مواعيد وخارطة العام الدراسي الحالي

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " للامتحانات العامة تعلن مواعيد امتحانات نصف السنة والامتحانات النهائية للصفوف المنتهية وغير المنتهية ( الدور الأول ) والامتحانات التمهيدية للطلبة الخارجيين للعام الدراسي 2025_2026 وللمراحل الدراسية كافة".وبينت ان "امتحانات نصف السنة للمرحلة الابتدائية تنطلق يوم الاحد الموافق 1/25 ولغاية يوم السبت الموافق 1/31 فيما ستبدأ امتحانات المرحلة الثانوية يوم الثلاثاء الموافق 1/20، وحسب الجدول الموضح: