العدل تعلن الإفراج عن 103 أحداث خلال تشرين الثاني الماضي

وبيّنت الدائرة في بيان ورد لـ ، أن "عمليات الإفراج توزعت بين (59) حدثاً موقوفاً أُطلق سراحهم بعد استكمال الإجراءات القانونية، و(26) حدثاً أُخلي سبيلهم عقب انتهاء مدة المحكومية، إضافة إلى (9) أحداث شملهم الإفراج الشرطي نتيجة حسن سلوكهم واجتيازهم الدورات التأهيلية وفق توصيات شعب البحث الاجتماعي ومصادقة الجهات القضائية. كما شمل العام (9) أحداث آخرين".وأكدت الدائرة أن "هذه الإجراءات تأتي في إطار سياسة وزارة العدل الإصلاحية وتنفيذ عملية اطلاق السراح الهادفة إلى تأهيل الأحداث وإعادة اندماجهم في المجتمع وفق المعايير القانونية والإنسانية المعتمدة".