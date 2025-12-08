صيدلي عراقي يطوّر تركيبة دوائية جديدة معتمدة من هيئة الغذاء والدواء الأميركية

ويأتي هذا التطوير في إطار جهود تحسين فعالية العلاجات الموجهة لمرضى الأورام، وتسهيل استخدامها والحدّ من تأثيراتها الجانبية.ويعدُّ دواء Fulvestrant (فولفيسترانت) علاجاً معتمداً ومستخدماً منذ أعوام، يُعطى عادة على شكل حقن، ويصنف ضمن العلاجات الهرمونية الخاصة ببعض أنواع .ووفقاً لنقابة الصيادلة، فقد أسفر هذا العمل البحثي عن ابتكار تركيبة أكثر استقراراً، إذ أصبحت قابلة للتخزين في درجة حرارة من دون أن تفقد خصائصها العلاجية، كما تم تعديل آلية إعطائها لتحقن مرة واحدة شهرياً عبر الحقن العضلي، الأمر الذي من شأنه تقليل عدد زيارات المرضى للمراكز الطبية ورفع مستوى التزامهم بالعلاج.وأكدت النقابة أن التركيبة المطورة حصلت على تسجيل رسمي في بوصفها منتجاً محسناً، ونالت موافقة هيئة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) في تموز 2025، إضافة إلى إدراجها ضمن براءات الاختراع الأميركية تحت عنوان (FULVESTRANT FORMULATIONS)، ما يمنح الابتكار حماية قانونية واعترافاً علمياً أوسع.وشددت النقابة على أن هذا الانجاز يعكس المستوى المتقدم للبحث العلمي الذي يقدمه الصيادلة العراقيون، ودورهم المتنامي في تطوير عالمياً، معتبرة أنه يمثل إضافة نوعية تسهم في تعزيز حضور الكفاءات العراقية في المحافل العلمية الدولية وخدمة المرضى عبر حلول علاجية أكثر تطوراً.