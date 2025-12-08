تعطيل الدوام في مدارس إقليم كردستان 10 أيام بمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه سيتم تعطيل دوام المدارس من يوم 25 كانون الأول الحالي إلى 3 كانون الثاني المقبل بمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة.يُذكر أن حكومة تعلن بشكل دوري عن العطل الرسمية بالتزامن مع الأعياد والمناسبات الوطنية والدينية بما ينسجم مع خصوصية الإقليم وتقاليده الثقافية.