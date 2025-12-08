Alsumaria Tv
الجامعات العراقية تتألق عالمياً في تصنيف UI GreenMetric 2025.. السومرية تكشف التفاصيل والأرقام

محليات

2025-12-08 | 06:10
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
الجامعات العراقية تتألق عالمياً في تصنيف UI GreenMetric 2025.. السومرية تكشف التفاصيل والأرقام
634 شوهد

السومرية نيوز – محليات

حققت الجامعات العراقية حضوراً متميزاً في النسخة الخامسة عشرة من تصنيف UI GreenMetric World University Ranking لعام 2025، وهو التصنيف العالمي الوحيد المخصص لتقييم أداء الجامعات في مجال الاستدامة، والذي يشمل 1,745 مؤسسة تعليمية من 105 دولة حول العالم.

ويهدف التصنيف إلى قياس التقدم المؤسسي للجامعات في قضايا الاستدامة، من خلال استبيان إلكتروني يغطي السياسات والممارسات المتعلقة بالبيئة والطاقة وتغير المناخ والمياه وإعادة التدوير والنقل الأخضر والتعليم والبحث في مجالات الاستدامة.

وقد تم إدخال محور جديد هذا العام بعنوان: "تعزيز أهداف التنمية المستدامة في التعليم العالي: قصص من مؤسساتنا ومجتمعاتنا"، لتشجيع الجامعات على تبني سياسات وممارسات مستدامة وتعزيز دورها في بناء مستقبل أخضر للأجيال القادمة.

معايير التقييم وآلية التصنيف
يعتمد تصنيف UI GreenMetric على ثلاثة محاور رئيسة:
 
مدخلات التقييم الذاتي: حيث تقدم الجامعات بيانات دقيقة حول السياسات والممارسات التشغيلية في الحرم الجامعي، مثل استخدام الطاقة، وإدارة النفايات، والمياه، والنقل، والتعليم، والتغير المناخي.

أبحاث مستقلة واستبيانات: لتعزيز مصداقية النتائج وضمان دقة التقييم.

الاستعانة بالتصنيفات العالمية المرموقة: مثل تصنيف Times Higher Education (THE)، وتصنيف Webometric Ranking، والمجلس الأعلى لتقييم واعتماد التعليم العالي في تايوان (HEEACT)، وتصنيف QS World University Rankings، وبطاقة تقرير استدامة الكليات (The College Sustainability Report Card).

ويهدف التصنيف إلى دفع الجامعات نحو التبني الفعلي لممارسات الاستدامة، وتحفيزها على تحقيق أثر إيجابي ملموس في البيئة والمجتمع، بما يعكس التزامها بتلبية احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها الخاصة.

أداء الجامعات العراقية في تصنيف 2025
شارك العراق هذا العام في تصنيف UI GreenMetric العالمي للجامعات 2025 بـ 87 جامعة، وأظهرت النتائج تحسنًا ملحوظًا لعدد من الجامعات على الصعيدين المحلي والعالمي، مع تحقيق بعض المؤسسات قفزات كبيرة مقارنة بالعام الماضي.

تصدرت جامعة بابل القائمة المحلية بعدما احتلت المرتبة العالمية 114 بعد أن كانت في المرتبة 119 العام الماضي، محققة 8562.5 نقطة. وجاءت جامعة الأنبار في المرتبة الثانية محليًا، مع ترتيب عالمي بلغ 142 بعد أن كانت 152 العام الماضي، وبمجموع نقاط قدره 8400.

وحلت جامعة المستقبل ثالثة على المستوى المحلي، إذ سجلت المرتبة العالمية 166 مقابل 163 في 2024، بمجموع 8312.5 نقطة، بينما أظهرت الجامعة التقنية الوسطى قفزة نوعية بعد أن صعدت إلى المرتبة العالمية 197 مقارنة بـ 653 في العام الماضي، محققة مجموع 8175 نقطة ومرتبة رابعة محليًا.

واحتلت جامعة بغداد المركز الخامس محليًا، مع ترتيب عالمي 216 مقارنة بـ 234 العام الماضي، وبمجموع 8087.5 نقطة، في حين جاءت جامعة كربلاء في المركز السادس محليًا، مسجلة ترتيبًا عالميًا 248 بعد أن كانت 265، وبمجموع 7950 نقطة.

وحافظت جامعة الكفيل على ترتيبها السابع محليًا بعد أن صعدت عالميًا إلى 255 مقارنة بـ 310 العام الماضي، محققة 7912.5 نقطة، بينما جاءت الجامعة الإسلامية في المرتبة الثامنة محليًا بعد أن تقدمت عالميًا إلى 267 مقارنة بـ 392 العام الماضي، وبمجموع 7862.5 نقطة.
 
كما حققت جامعة وارث الأنبياء المرتبة التاسعة محليًا بعد أن صعدت عالميًا إلى 293 مقابل 435 العام الماضي، بمجموع 7775 نقطة، في حين جاءت الجامعة التقنية الشمالية في المركز العاشر محليًا بعد أن سجلت ترتيبًا عالميًا 304 مقابل 371 العام الماضي، بمجموع 7687.5 نقطة.
تصنيف 2025
 
وأكد علي عبد الحسين، مدير إعلام جامعة ديالى، أن الجامعة سجلت المرتبة 927 عالميًا من أصل 1547 جامعة بنسبة إنجاز بلغت 40%، والمرتبة 37 محليًا من أصل 87 جامعة بنسبة 57.47%، وهو استمرار لمسار تصاعدي تحقق في السنوات السابقة.
السياق العام للجامعات العراقية
أظهر تصنيف UI GreenMetric لعام 2024، الذي سبق النسخة الحالية، أن 78 جامعة عراقية حصلت على مراتب تنافسية إيجابية. وتصدرت جامعة بابل الترتيب العالمي حينها أيضًا، تلتها جامعات الأنبار، والمستقبل، والفرات الأوسط التقنية، وبغداد، وكربلاء، والبصرة، والكفيل، والتقنية الشمالية، والجامعة الإسلامية، وسومر، ووارث الأنبياء، والمستنصرية، وعدد من الجامعات الحكومية والأهلية الأخرى.
تصنيف 2024
يُعد تصنيف UI GreenMetric مؤشرًا هامًا على التزام الجامعات العراقية بالاستدامة، ويعكس جهودها في تحسين الأداء المؤسسي والبيئي على حد سواء. فالجامعة ليست مجرد مؤسسة تعليمية، بل نموذجٌ يحتذى به في تبني سياسات وممارسات تحافظ على الموارد، وتوازن بين التقدم والتأثير البيئي والاجتماعي.

ويؤكد الخبراء أن استمرار الجامعات العراقية في تحسين ترتيبها يعكس قدرة الباحثين والإداريين على الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في الاستدامة، وأن هذا النجاح يشكل دفعة قوية نحو تعزيز السمعة العلمية والبيئية للعراق على الساحة الدولية.

وتصنيف UI GreenMetric 2025 يعكس جهود الجامعات العراقية في مواجهة التحديات البيئية والاجتماعية، ويبرز الدور المحوري للتعليم العالي في نشر ثقافة الاستدامة. ومع استمرار الجامعات في تحسين بنيتها التحتية وتعزيز سياساتها البيئية، فإن العراق يثبت مجددًا حضوره الفاعل على خريطة التعليم المستدام عالميًا، ويمنح فرصًا أفضل للطلاب والأكاديميين والمجتمع ككل للعيش في بيئة أكثر استدامة ووعيًا بيئيًا.
 
لقراءة التصنيف: اضغط هنا 
>> تابع قناة السومرية على  منصةX 

الجامعات العراقية تتألق عالميًا في تصنيف UI GreenMetric 2025

السومرية تكشف التفاصيل والأرقام

علي عبد الحسين

التعليم العالي

جامعة الأنبار

السومرية نيوز

المجلس الأعلى

الفرات الأوسط

جامعة عراقية

جامعة ديالى

أحدث الحلقات
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد المحمودية - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٣ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-08
Play
بغداد المحمودية - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٣ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-08
من الأخير
Play
من الأخير
حـ. زب الله والحـ.. وثيون آمنون في بغداد - من الأخير م٢ - حلقة ٩٦ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-07
Play
حـ. زب الله والحـ.. وثيون آمنون في بغداد - من الأخير م٢ - حلقة ٩٦ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-07
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 07-12-2025 | 2025
13:00 | 2025-12-07
Play
العراق في دقيقة 07-12-2025 | 2025
13:00 | 2025-12-07
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-07
Play
نشرة ٧ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-07
Live Talk
Play
Live Talk
محـ.اربون لا مرضى.. قصة انتصار الإرادة على المرض - Live Talk - الحلقة ١٧٥ | 2025
10:30 | 2025-12-07
Play
محـ.اربون لا مرضى.. قصة انتصار الإرادة على المرض - Live Talk - الحلقة ١٧٥ | 2025
10:30 | 2025-12-07
عشرين
Play
عشرين
الولاية الثانية .. بين الوقائع والموانع! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-06
Play
الولاية الثانية .. بين الوقائع والموانع! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-06
رحال
Play
رحال
رحلة الى قلب الشامية في الديوانية - رحال م٦ - الحلقة ٢٥ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-06
Play
رحلة الى قلب الشامية في الديوانية - رحال م٦ - الحلقة ٢٥ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-06
Biotic
Play
Biotic
مشاكل الجهاز الهضمي - م٤ Biotic - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-05
Play
مشاكل الجهاز الهضمي - م٤ Biotic - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-05
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
مبعوثان ووفد.. ترامب يعزز لجنتي الاطار بـثالثة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٥ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-05
Play
مبعوثان ووفد.. ترامب يعزز لجنتي الاطار بـثالثة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٥ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-05
الهوا الك
Play
الهوا الك
اختفاء مواطن في سوريا... وآخر مريض علاجه فقط في الهند! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٥ | الموسم 10
10:30 | 2025-12-05
Play
اختفاء مواطن في سوريا... وآخر مريض علاجه فقط في الهند! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٥ | الموسم 10
10:30 | 2025-12-05
