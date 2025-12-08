بعد شكاوى الأهالي.. مسح إشعاعي لقرية سمرة في صلاح الدين

وأوضح مدير النووية والإشعاعية في بيان، أن الفرق الفنية التابعة لقسم المسوحات الإشعاعية والكشف المتحرك باشرت أعمالها، بناءً على توجيهات رئيس الهيأة المهندس النووي فاضل حاوي مزبان، مستخدمةً أحدث الأجهزة والمنظومات المتخصصة، من بينها منظومة المسح الإشعاعي المتنقّل GR-460، إضافة إلى الأجهزة المحمولة واليدوية عالية الدقة.ورافق الفرق خلال تنفيذ عمليات المسح كلٌّ من قائممقام قضاء العلم إبراهيم الخطاب، ومدير مركز شرطة قرية سمرة، ومدير مستشفى العلم.وبيّن محمد أن جميع القراءات جاءت ضمن الخلفية الإشعاعية الطبيعية، ولم يُعثر على أي مصادر مشعّة أو نشاط إشعاعي يتجاوز المعدلات المسموح بها، مؤكدًا خلوّ المنطقة تمامًا من أي تلوث إشعاعي.وجددت الهيأة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية تأكيد حرصها على مواصلة إجراءات الرقابة والتفتيش في جميع محافظات ، بما يضمن بيئة آمنة وخالية من الملوثات، مشددةً على استجابتها السريعة لأي بلاغات أو شكاوى تتعلق بالسلامة الإشعاعية وحماية المواطنين.