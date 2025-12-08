الرشيد يطلق مستحقات سندات اعمار "الاصدارية الثانية"

وذكر بيان للمصرف، انه "تمت المباشرة بصرف مستحقات اقيام سندات إعمار (الإصدارية الثانية ) من فئة (500 ألف دينار) مع فوائدها النصف سنوية الرابعة والاخيرة مع صرف الفوا ئد نصف السنوية الرابعة لفئة (مليون ) دينار للسندات أعلاه".ودعا المصرف، جميع حاملي السندات إلى "مراجعة فروع المصرف المعنية لاستلام مستحقاتهم"، مؤكداً "استمراره بتنفيذ التزاماته تجاه حاملي السندات".