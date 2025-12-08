مدينة عراقية تنضم لشبكة "مدن التعلم" العالمية

وقال النائب الأول لمحافظ ، كشيش، للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "المحافظة عملت منذ أكثر من 7 أشهر لتلبية متطلبات اليونسكو"، مشيراً إلى أن "ذي قار تحولت من ذات طابع عسكري إلى مدينة علمية تضم حالياً 9 جامعات (حكومية وأهلية)، مع التخطيط لافتتاح جامعتين إضافيتين لتصل إلى 11 جامعة".من جهته، بين رئيس ، كمال حامد، أهمية هذا المنجز قائلاً: "دخول ضمن شبكة الـ 400 يمنح المحافظة دوراً ريادياً في صياغة السياسات التعليمية بالتعاون مع الجامعة، حيث ستكون هناك برامج ومناهج مشتركة برعاية اليونسكو".