طريق أربيل "مُعطل".. السيول تشل الحركة

تسببت موجة سيول، مساء اليوم الاثنين، بإغلاق طريق – خبات الحيوي، ما أدى إلى شلل شبه تام في حركة السير.

واظهر مقطع مصور، السيول وهي تنحدر بكثافة نحو الطريق الرئيسي، ما أدى إلى غمر أجزاء واسعة منه بالمياه والطين.



ولم تسجل حتى الآن أي خسائر بشرية، فيما تستمر الجهود لإعادة فتح الطريق في أقرب وقت.