https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-549385-639008027522254698.jpg
من مقترضين "متخلفين عن السداد".. الرافدين يستعيد أكثر من 15 ملياراً خلال شهر
محليات
2025-12-08 | 09:58
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
388 شوهد
أعلن
مصرف الرافدين
، اليوم الاثنين، تسجيل أداء تحصيلي استثنائي في ملف استرداد الديون المتعثرة، بعد نجاحه في استرجاع أكثر من 15.5 مليار دينار من مبالغ المقترضين المتخلفين عن السداد خلال شهر تشرين الثاني الماضي.
وذكر بيان للمصرف، أن "الجهود التحصيلية المكثفة التي تنفذها الإدارات والفروع ضمن خطة العمل المعتمدة أسفرت عن استعادة 15,516,565,628 ديناراً من الديون المتراكمة، مبيّناً أن المصرف يواصل تنفيذ حملات التحصيل والمتابعة الميدانية والإدارية بوتيرة تصاعدية لضمان حماية أموال المصرف وتعزيز الانضباط المالي".
ودعا المصرف، جميع المتلكئين إلى "مراجعة فروعه في
بغداد
والمحافظات لإكمال إجراءات التسوية المالية وتحديث مواقفهم الائتمانية، مؤكداً في الوقت نفسه استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية بحق الممتنعين عن السداد، بما في ذلك تطبيق قانون استحصال
أموال الدولة
وفرض الغرامات التأخيرية المنصوص عليها".
ويأتي هذا الإنجاز، وفق البيان، "ضمن سياسة
الرافدين
الرامية إلى تعزيز كفاءة
إدارة الديون
، وتطوير الانضباط الائتماني، وضمان استدامة السيولة وجودة
الخدمات المصرفية
المقدمة للمواطنين".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
