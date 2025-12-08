من مقترضين "متخلفين عن السداد".. الرافدين يستعيد أكثر من 15 ملياراً خلال شهر

وذكر بيان للمصرف، أن "الجهود التحصيلية المكثفة التي تنفذها الإدارات والفروع ضمن خطة العمل المعتمدة أسفرت عن استعادة 15,516,565,628 ديناراً من الديون المتراكمة، مبيّناً أن المصرف يواصل تنفيذ حملات التحصيل والمتابعة الميدانية والإدارية بوتيرة تصاعدية لضمان حماية أموال المصرف وتعزيز الانضباط المالي".ودعا المصرف، جميع المتلكئين إلى "مراجعة فروعه في والمحافظات لإكمال إجراءات التسوية المالية وتحديث مواقفهم الائتمانية، مؤكداً في الوقت نفسه استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية بحق الممتنعين عن السداد، بما في ذلك تطبيق قانون استحصال وفرض الغرامات التأخيرية المنصوص عليها".ويأتي هذا الإنجاز، وفق البيان، "ضمن سياسة الرامية إلى تعزيز كفاءة ، وتطوير الانضباط الائتماني، وضمان استدامة السيولة وجودة المقدمة للمواطنين".